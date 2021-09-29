لبنان

نهرا طالب بلديات في قضاء طرابلس بالزام محطات المحروقات فتح ابوابها

Lebanon 24
29-09-2021 | 08:43
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 وجه محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا كتبا عدة لكل من: قائد درك منطقة الشمال الاقليمية، بلدية طرابلس الميناء والقلمون، وطلب منهم وجوب الزام جميع محطات المحروقات في قضاء طرابلس، فتح ابوابها امام المواطنين، وذلك بناء لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وقرارات مجلس الأمن الفرعي في الشمال.
وجاء في نص الكتب :
"بناء لتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلدية وقرارات مجلس الأمن الفرعي في الشمال .
للاطلاع والايعاز الى اصحاب جميع محطات المحروقات في قضاء طرابلس وجوب فتح أبوابها أمام المواطنين وتأمين المؤازرة الأمنية اللازمة لها والافادة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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