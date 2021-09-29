لبنان

جلسة لاعادة تفعيل لجنة متابعة تنفيذ القوانين

Lebanon 24
29-09-2021 | 09:05
A-
A+
Doc-P-869306-637685272125042609.jpg
Doc-P-869306-637685272125042609.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 عقدت لجنة متابعة تنفيذ القوانين جلسة عند الاولى من بعد الظهر، برئاسة رئيس اللجنة النائب ياسين جابر، وحضور النواب جورج عقيص، رولا الطبش، شامل روكز، علي فياض وعلي درويش، خصصت لاعادة تفعيل عمل اللجنة.

وتم الاتفاق على طلب موعد من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لمناقشة الموضوع وطلب مساعدته على انجاز المراسيم التطبيقية لبعض القوانين غير المنفذة، واجراء التعيينات اللازمة لتطبيق بعض القوانين. على ان تقوم اللجنة في ما بعد بدعوة الوزراء المختصين للبحث في كيفية ازالة العقبات التي تعتري تنفيذ القوانين المتعلقة بوزاراتهم.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:57 | 2021-09-29
12:50 | 2021-09-29
12:47 | 2021-09-29
12:35 | 2021-09-29
12:32 | 2021-09-29
12:24 | 2021-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website