جلسة لاعادة تفعيل لجنة متابعة تنفيذ القوانين

عقدت لجنة متابعة تنفيذ القوانين جلسة عند الاولى من بعد الظهر، برئاسة رئيس اللجنة النائب ياسين جابر، وحضور النواب جورج عقيص، رولا الطبش، شامل روكز، علي فياض وعلي درويش، خصصت لاعادة تفعيل عمل اللجنة.وتم الاتفاق على طلب موعد من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لمناقشة الموضوع وطلب مساعدته على انجاز المراسيم التطبيقية لبعض القوانين غير المنفذة، واجراء التعيينات اللازمة لتطبيق بعض القوانين. على ان تقوم اللجنة في ما بعد بدعوة الوزراء المختصين للبحث في كيفية ازالة العقبات التي تعتري تنفيذ القوانين المتعلقة بوزاراتهم.