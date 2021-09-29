لبنان

حميه للوفد المفاوض لترسيم الحدود البحرية: لا تفريط بالسيادة حتى آخر شبر من مياهنا الإقليمية

Lebanon 24
29-09-2021 | 08:48
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عقد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، بعد ظهر اليوم، اجتماعا ضم رئيس الوفد اللبناني المفاوض في موضوع ترسيم الحدود الجنرال بسام ياسين والعضوين في اللجنة الكولونيل مازن بصبوص وعضو هيئة قطاع البترول وسام شباط.

وقدم وفد لجنة الترسيم احاطة إلى حميه شرح فيها خطة اللجنة واستراتيجيتها ورؤيتها للملف من المنظار الهيدروغرافي التقني والقانوني، وسلمه دراسة مفصلة مسندة بالوثائق.

من جهته، شدد الوزير حميه على أن "ما يقوم به العدو الاسرائيلي من إجراءات في المنطقة اللبنانية الخالصة هو عدوان فاضح على المياه اللبنانية وسرقة موصوفة للثروات الطبيعية من منطقة يعتبرها لبنان متنازع عليها".

واكد حميه للوفد أنه سينكب على دراسة الملف لإتخاذ القرار المناسب بشأنه، شاكرا للوفد على تلك الشروحات التي قدمها وجهوده المبذولة في سبيل حماية حقوق لبنان وثرواته، مشددا على ان "حقوق لبنان في ثرواته الطبيعية خط احمر ولا يمكن القبول بتجاوزه، ولا تفريط بالسيادة اللبنانية حتى اخر شبر من مياهنا الإقليمية".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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