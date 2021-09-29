لبنان

قائد الجيش تداول مع السفير التركي في علاقات التعاون بين جيشَي البلدين

Lebanon 24
29-09-2021 | 08:48
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير التركي في لبنان السيد Ali Baris ULUSOY، وتمّ التداول في علاقات التعاون بين جيشَيْ البلدين.
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قائد الجيش

السفير التركي

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