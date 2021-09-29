لبنان

جريح في حادث سير في سير الضنية

Lebanon 24
29-09-2021 | 08:55
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أصيب شخص بجروح نتيجة حادث سير وقع بين سيارتين في حي السقي ـ الأوتوستراد الجديد في بلدة سير - الضنية.
وقد عملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة التابع للجمعية الطبية الإسلامية على إسعافه ونقله إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي.
المصدر: الوكالة الوطنية
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