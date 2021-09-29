بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين في الشمال واتحاد بلديات المنية

وقعت نقابة المهندسين في الشمال مركز "نظم المعلومات الجغرافية والتحول الرقمي" ( GIS ) بروتوكول تعاون مع اتحاد بلديات المنية، في حفل جرىفي مركز النقابة في طرابلس، في حضور نقيب المهندسين بهاء حرب، ورئيس اتحاد بلديات المنية خالد الدهيبي، ونائب نقيب المهندسين وائل دبس، وأمين سر مجلس النقابة علي هرموش، وعضوي مجلس النقابة ريما منصور وصفوان الشهال، وعضو لجنة مركز GIS المهندسة مريم المصري ووفد اتحاد بلديات المنية.ويأتي هذا الحدث استكمالا لمذكرات التعاون التي تحضرها وتوقعها النقابة مع البلديات والمؤسسات التي تعنى بالعمل البلدي والتنموي سواء داخل لبنان او خارجه.وستشهد النقابة تباعا سلسلة من توقيع مذكرات التعاون والتفاهم في سبيل المساهمة في عملية التنمية المستدامة للبلديات من خلال تطوير نظم المعلومات الجغرافية في كل اتحاد.وتهدف هذه البروتوكولات الى الوصول مستقبلا الى ما يسمى البلديات الرقمية بالشراكة بين النقابة والجهات المانحة والبلديات.