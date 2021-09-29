تمديد إعلان التعبئة العامة حتى نهاية العام

قرر المجلس الأعلى للدفاع بعد انتهاء اجتماعه في قصر بعبدا، تمديد إعلان التعبئة العامة من 1 تشرين الأول الحالي لغاية 31 كانون الأول 2021، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقاً.