لبنان

تمديد إعلان التعبئة العامة حتى نهاية العام

Lebanon 24
29-09-2021 | 09:17
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قرر المجلس الأعلى للدفاع بعد انتهاء اجتماعه في قصر بعبدا، تمديد إعلان التعبئة العامة من 1 تشرين الأول الحالي لغاية 31 كانون الأول 2021، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقاً.
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