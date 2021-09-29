لبنان

سحب الدولار على سعر ٣٩٠٠ مستمر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-09-2021 | 09:29
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أكد مصدر مالي  لـ "لبنان٢٤" ان المجلس المركزي لمصرف لبنان مدد العمل بالتعميم ١٥١ اي سحب الدولار على سعر ٣٩٠٠ ليرة لبنانية.
 
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