لبنان

"سوا للبنان": لن نقبل بإسكات صوت الحق

Lebanon 24
29-09-2021 | 09:23
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صدر عن حركة "سوا للبنان" البيان التالي:
تجمّع أهالي ضحايا المرفأ اليوم أمام قصر العدل في بيروت في وقفة لرفع الصوت عاليًا ورفض الإمعان في سياسة تطويق القضاء والاستمرار في إقتلاع المحققين العدليين، منعاً لإظهار الحقيقة وتحديد المسؤوليات الجرمية في القضية.

ولأننا لن نقبل بإسكات صوت الحق، ولا أن تذهب دماء ضحايانا وضحايا لبنان بأجمعه سدى، ولأنه آن الاوان لفرض منطق المحاسبة في دولة اللاعدالة واللامحاسبة، نحن "سوا لِلبنان" نعلن عن تضامننا الكامل مع أهالي ضحايا تفجير المرفأ، فاليوم هو يوم مفصلي لأهالي الضحايا الذين أعلنوا عصياناهم في وجه هذه الطبقة السياسية الحاكمة التي لا تكف عن التدخل في القضاء والتحقيقات.

ونرى أنه من الضروري على كل مواطن حر، المشاركة في تحركات أهالي الضحايا الاحتجاجية جميعها، لرفض التدخلات السياسية في القضاء، وإستنكار عرقلة سير التحقيقات. 

خسرنا أبناءنا وأهلنا فلن نقبل دفنهم مرتين ولن نتراجع، ونعلن استمرارنا في الوقوف إلى جانب أهلنا/أهالي الضحايا ومشاركتنا في التحركات الميدانية، في إطار مواجهة اختارتها السلطة مفتوحة وعلنية ضد أهلنا، عبر تهديد مسار التحقيق.

وترى" سوا للبنان" أن تفجير مرفأ بيروت حدث ضخم محفور في ذكريات اللبنانيين، وهذا الانتهاك للعدالة هو ضربة للذاكرة الجماعية للمواطنين. وتؤمن "سوا" بأن العدالة هي الأساس لأي مجتمع، ولبنان اليوم هو وطن مغتصب من منظومة سياسية فشلت ولا تزال تفشل في ضمان العدالة.

إلى هذه الطبقة السياسية، اسمعي أصواتنا. لن يتم التغاضي عن تحقيق العدالة. الشعب سينتصر.

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