لبنان

وزير الطاقة: يجب الحصول على الفيول بأيّ طريقة

Lebanon 24
29-09-2021 | 09:31
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أشار وزير الطاقة وليد فياض قبل جلسة مجلس الوزراء إلى أن "الهدف هو توفير التيار الكهربائي للناس، ومن أجل ذلك يجب الحصول على الفيول بأيّ طريقة أو آلية، ويمكن أن يتمّ الأمر بتفاهم بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتأمين المال لشراء المادّة".
 
 
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