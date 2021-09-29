وزير الطاقة: يجب الحصول على الفيول بأيّ طريقة

أشار وزير الطاقة وليد فياض قبل جلسة مجلس الوزراء إلى أن "الهدف هو توفير التيار الكهربائي للناس، ومن أجل ذلك يجب الحصول على الفيول بأيّ طريقة أو آلية، ويمكن أن يتمّ الأمر بتفاهم بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتأمين المال لشراء المادّة".