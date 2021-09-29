10 حالات وفاة بـ"كورونا" في لبنان... ما جديد الاصابات اليومية؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 626 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 623609.

كذلك، سُجلت 10 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8316.