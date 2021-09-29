لبنان

في الضنية... سيارة رباعية الدفع انحرفت عن مسارها

Lebanon 24
29-09-2021 | 09:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع عطل تقني في سيارة رباعية الدفع ادى الى انحراف مسارها واصطدامها بالحائط في الضنية محلة القطين.
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سيارة رباعية الدفع

الضنية

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