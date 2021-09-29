سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان: مستعدون للعمل مع الحكومة على أساس التزاماتها

غرد سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "جولة أفق مع وزير الخارجية عبدالله بوحبيب حول مسائل الاهتمام المشترك: معالجة الأزمة الاقتصادية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين اللبنانيين، إصلاحات الحوكمة، الانتخابات واللاجئين. نحن مستعدون للعمل مع الحكومة اللبنانية على أساس التزاماتها في البيان الوزاري".