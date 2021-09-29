لبنان

أبو العردات عرض مع وفد من مخيم نهر البارد اوضاع المخيم

Lebanon 24
29-09-2021 | 10:35
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 التقى أمين سر "حركة فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" فتحي ابو العردات في مكتبه في سفارة دولة فلسطين في بيروت، وفدا من مخيم نهر البارد الجديد. وتم البحث في آخر المستجدات والأوضاع المتعلقة بالمخيم الجديد.

وقدم الوفد عرضا مفصلا عن "أسباب التأخير في ترميم وإصلاح الكثير من المباني والبيوت المتضررة والمهدمة كليا، وضرورة أن تشملهم كل التعويضات التي تم إقرارها سابقا من قبل "شركة خطيب وعلمي"، وحسب ما كان مقررا بأن العودة أكيدة لإعادة الإعمار إستنادا لمعايير موحدة بين المخيم القديم والجديد وبين الجديد والجوار".

أكد أبو العردات "أهمية المطالب المحقة لاهالي المخيم"، طالبا من الوفد "ضرورة إعداد مذكرة مختصرة بالمطالب، ليصار إلى رفعها للمدير العام للأونروا كلاوديو كوردوني ولسفير دولة فلسطين أشرف دبور ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة، ولأمين سر "فتح" و"فصائل م.ت.ف" فتحي ابو العردات وللفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية في لبنان"، مؤكدا للوفد "متابعة قضاياه، وأن أي تحرك بهذا الصدد من قبل الأهالي يجب أن يكون سلميا وحضاريا وهذا حق مصان للجميع".

وشدد أبو العردات على "أهمية عدم السماح باللجوء إلى إغلاق مكاتب ومؤسسات ومرافق الأونروا وعدم التعرض لأي موظف من موظفيها، بل العمل على التعاون معهم وحمايتهم وهذا قرار مركزي إتخذته القيادة الفلسطينية في لبنان".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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