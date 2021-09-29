مصطفى مفقود منذ الساعة الواحدة ظهراً... هل من يعرف عنه شيئا؟

فُقد الاتصال بالشاب "مصطفى العيسى" من منطقة التبانة في طرابلس منذ الساعة الواحدة ظهراً، وهو موظف في "رواد التنمية".



لمن يراه او لديه اي معلومات التواصل على الرقم: 71947696