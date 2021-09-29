لبنان

ميقاتي: اللقاء مع ماكرون كان جيدا جدا وهو أبدى اهتماما لافتا بدعم لبنان

Lebanon 24
29-09-2021 | 10:54
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 أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء في بعبدا أن "اللقاء مع الرئيس إيمانويل ماكرون كان جيدا جدا"، وقال: "لقد أبدى اهتماما لافتا بدعم لبنان، مؤكدا استعداد فرنسا للمساعدة في أكثر من قطاع ضمن شفافية كاملة، وشدد على ان الباب الحقيقي للنجاة هو بداية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".
 
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