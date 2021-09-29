ميقاتي: اللقاء مع ماكرون كان جيدا جدا وهو أبدى اهتماما لافتا بدعم لبنان

أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء في بعبدا أن "اللقاء مع الرئيس إيمانويل ماكرون كان جيدا جدا"، وقال: "لقد أبدى اهتماما لافتا بدعم لبنان، مؤكدا استعداد فرنسا للمساعدة في أكثر من قطاع ضمن شفافية كاملة، وشدد على ان الباب الحقيقي للنجاة هو بداية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".