لبنان

صدمتها دراجة نارية في طرابلس وهذه هي حالتها

Lebanon 24
29-09-2021 | 11:05
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تعرضت فتاة لحادث صدم من قبل دراجة نارية يقودها أحد الأشخاص وذلك أثناء عبورها الطريق في محلة شارع الحرية في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعلى الفور حضرت فرق الإسعاف التابعة لجهاز الطوارئ في الجمعية الطبية الإسلامية إلى المكان حيث تم إسعافها ونقلها إلى مستشفى المظلوم للعلاج نتيجة تعرضها لإصابة في الرأس ورضوض متفرقة في أنحاء جسدها.

وقد عرف أن صادمها لاذ بالفرار تاركاً الفتاة جريحة أرضاً.
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