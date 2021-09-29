منها القدرة الشرائية والنقل.. إليكم أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء





-الموافقة على إحالة قضية انفجار خزان الوقود الذي وقع في منطقة التليل في عكار على المجلس العدلي.



-الموافقة على الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الاعمال باستثناء بعضها الذي تم تأجيله الى حين حضور رئيس ديوان المحاسبة



-الموافقة على تكليف وزير المالية استقراض مبلغ 100 مليون دولار لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين زيادة عدد ساعات التغذية



-الموافقة على تشكيل لجان وزارية تعنى بشؤون مختلفة، وإلغاء لجان كانت مشكلة سابقاً



-الموافقة على طلب وزارة الاتصالات تمديد العمل لغاية 31/12/2021 وبشكل موقت وبصورة استثنائية، بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمضاعفة سرعة الانترنت وحجم الاستهلاك دون أي كلفة إضافية



-تشكيل وفد التفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وعضوية وزيري المال والاقتصاد ومستشارين لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون هما شربل قرداحي ورفيق حداد. عقد مجلس الوزراء اللبناني أولى جلساته وعلى جدول أعماله 11 بنداً، وبعد الجلسة صدر عنها مقرراتها وقد جاء فيهم:-الموافقة على إحالة قضية انفجار خزان الوقود الذي وقع في منطقة التليل في عكار على المجلس العدلي.-الموافقة على الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الاعمال باستثناء بعضها الذي تم تأجيله الى حين حضور رئيس ديوان المحاسبة-الموافقة على تكليف وزير المالية استقراض مبلغ 100 مليون دولار لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين زيادة عدد ساعات التغذية-الموافقة على تشكيل لجان وزارية تعنى بشؤون مختلفة، وإلغاء لجان كانت مشكلة سابقاً-الموافقة على طلب وزارة الاتصالات تمديد العمل لغاية 31/12/2021 وبشكل موقت وبصورة استثنائية، بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمضاعفة سرعة الانترنت وحجم الاستهلاك دون أي كلفة إضافية-تشكيل وفد التفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وعضوية وزيري المال والاقتصاد ومستشارين لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون هما شربل قرداحي ورفيق حداد.

أكد وزير الإعلام جورج قرداحي بعد جلسة مجلس الوزراء أن المجلس درس جدول أعماله ووافق على تمديد التعبئة العامة إلى 31 كانون الأول.

وأردف قرداحي قائلاً: "مجلس الوزراء تطرّق في جلسته إلى موضوع القدرة الشرائية عند المواطن".

وأضاف: "مسألة النقل بُحثت في جلسة مجلس الوزراء وستُبحث في العمق لاحقاً ووزير الأشغال شدّد على أهمية هذا الموضوع خصوصاً بالتزامن مع غلاء المحروقات ووجوب توفّر النقل المشترك".