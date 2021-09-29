وزير الدفاع الأردني في لبنان والرئيس ميقاتي يستقبله في المطار

وصل رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأردني الدكتور بشر الخصاونة مساء اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي _بيروت في زيارة رسمية الى لبنان تستمر حتى مساء غد .

وكان في استقبال الرئيس الأردني والوفد المرافق رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والسفير الأردني في لبنان وليد الحديد.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء الأردني وفد وزاري يضم كلا من وزير الخارجية أيمن الصفدي، وزير شؤون الرئاسة إبراهيم الجازي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، وزيرة الصناعة والتجارة مهى العلي.

وبعد وصول الوفد الأردني المطار عقد لقاء بين الرئيسين في قاعة كبار الزوار في المطار استمر لعدة دقائق قبل أن ينتقل رئيس الوزراء الأردني إلى مقر

إقامته.

ويستهل رئيس مجلس الوزراء الأردني زيارته الى لبنان غدًا صباحًا باجتماع مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السراي الكبير، يليه اجتماع موسع ثم لقاء صحافي مشترك.

ثم يزور رئيس الوزراء الأردني رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون فرئيس مجلس النواب نبيه بري، ويغادر بيروت بعد الظهر.