جنبلاط عرض المستجدات السياسية مع منسقة الأمم المتحدة

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، ما يلي:



استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، بحضور مفوض الشؤون الخارجية في الحزب زاهر رعد، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.