خبر سار عن تعرفة الكهرباء وساعات التغذية...هذا ما أعلنه وزير الطاقة

أكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض أن "لا زيادة على تعرفة الكهرباء خلال هذه الفترة والهدف زيادة ساعات التغذية".

وشدد في تصريح بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، على أن "قطاع الطاقة يجب أن يمكن الاقتصاد وألا يسعى أحد للاستفادة المالية"، مؤكدًا أن "البوصلة متجهة نحو الشعور بالمسؤولية تجاه المواطن".وقال: "هدفنا ترشيد استخدام المحروقات، والزيادة على أسعار المحروقات هي من أجل الترشيد. لدي رؤية تتمثل بخدمة المواطن وتمكين الاقتصاد، واليوم رفعنا سعر المحروقات وباتت شبه غير مدعومة لأن الدعم لم يهدف إلى مساعدة المواطن بل كان لخدمة جهات أخرى".أضاف: "اقترحنا مع رفع الدعم، تأمين وسيلة تنقل للمواطن دون هدر، وهو قيد الطرح والدرس".وتابع: "مع رفع الدعم يمكننا استكمال إصدار البطاقة التمويلية التي يجب أن تكون قريبًا على طاولة مجلس الوزراء".وقال: "كلنا متفقون على إنفاق الأموال على الفيول، لأنه الأقل سعرًا لإنتاج الكهرباء".أضاف: "لم ننته من وضع خطة قطاع الكهرباء بعد، ومن المتوقع تأمين الفيول لنصل إلى 8 ساعات تغذية يوميًّا خلال شهرين بمساعدة الفيول العراقي".