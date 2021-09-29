لبنان

أهالي الشهداء يوضحون ما حصل أمام قصر العدل: نرفض أي تسييس للدم

Lebanon 24
29-09-2021 | 12:24
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صدر عن أهالي شهداء المرفأ البيان الآتي:
 
توضيحًا لما حصل اليوم الأربعاء ٢٩-٩-٢٠٢١ خلال الوقفة الاحتجاجية أمام قصر العدل.

فوجئنا كاهالي شهداء بشعارات سياسية مرفوعة من خارج توجهنا كأولياء دم وأصحاب قضية وطنية إنسانية جامعة حيث أن مطالبنا تتلخص بالمطالبة بالحقيقة والعدالة لدماء شهداءنا وضحايانا المظلومين وكذلك المطالبة بعدم تسييس قضيتنا حفاظًا عليها من التضييع في زواريب تسجيل النقاط الإنتخابية والسجالات الداخلية ليتطور الأمر لهتافات باتجاه حزب معين خلال كلمة الناطق الرسمي بإسم لجنة عوائل الشهداء ابراهيم حطيط الذي رحب بالمتواجدين متمنيًا عليهم عدم تضييع البوصلة كي لا تذبحوا قضيتنا الأساس لأن قضيتنا قضية دم لا دخل لها بالسياسة والتسييس فتعرض للتهجم اللفظي من بعضهم حيث تبين لاحقًا أنهم من أصحاب الأجندات المعروفة الأهداف وعليه أعلنت لجنة عوائل الشهداء انسحابها من الاعتصام حفاظًا على مسيرتها الواضحة برفض أي استغلال او تسييس لدم فلذات أكبادهم.
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