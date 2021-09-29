لبنان

اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في الأساسي: غير معنيين بقرار الرابطة

Lebanon 24
29-09-2021 | 12:50
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ردت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي على بيان رابطة التعليم الأساسي الرسمي، معتبرة أن "الرابطة هي جزء من هيئة تنسيق نقابية صادرت حق المتعاقدين ولم تشاركهم في اتخاذ القرارات. كما أنها فاقدة للشرعية، إذ مددت لنفسها في حين كان عليها العودة إلى الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات منذ أشهر".

وإذ اعتبرت أن "رابطة التعليم الاساسي تشكل ?? في المئة من الكادر التربوي، وهي بالكاد تحصل حقوقهم، وهم اليوم غاضبون لقرارها معتبرينه بداية التنازل عن حقوقهم"، قالت: "يشكل الأساتذة المتعاقدون والمستعان بهم ?? في المئة".

وسألت: "هل وضعت الرابطة في أولوياتها وشروطها للعودة، حق المتعاقدين بـ?? أسبوعا والحق بمساواة التقديمات بين الملاك والمتعاقدين؟"، مشيرة إلى أن "الأستاذ المتعاقد هو الوحيد في القطاع العام المحروم من بدل النقل"، وقالت: "إن حق الحصول على المستحقات شهريا ملف يرقد منذ سنين في أدراج وزارة التربية".

وأكدت رئيسة اللجنة الفاعلة المربية نسرين شاهين أن "الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم غير معنيين بقرار رابطة التعليم الأساسي"، مؤكدة "انتظارها الحلول التي سيقدمها وزير التربية عباس الحلبي وما ستحمل من حقوق ومقومات للعودة عن قرار الإضراب، ليبنى على الشيء مقتضاه".
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