لبنان

"مضاعفة سرعة الإنترنت"...هذا ما وافق عليه مجلس الوزراء

Lebanon 24
29-09-2021 | 12:57
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أعلن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم، في بيان، "أن مجلس الوزراء وافق، على طلب الوزير القرم، تمديد العمل بالقرارات الاستثنائية التي اتخذها مجلس الوزراء السابق، المتعلقة بمضاعفة سرعة الانترنت بشكل موقت وبصورة استثنائية، للاشتراكات ذات السرعة المحددة دون سقف استهلاك، ومضاعفة حجم الاستهلاك للاشتراكات ذات حجم استهلاك محدود، وذلك ضمن الامكانيات الفنية المتوافرة ومن دون اي تكاليف اضافية، وذلك لغاية 31/12/2021 قابلة للتمديد".
 
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