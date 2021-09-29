لبنان

نقيب محامي طرابلس والشمال: إحالة ملف تفجير التليل على المجلس العدلي إنصاف لأهالي الشهداء والجرحى

Lebanon 24
29-09-2021 | 13:27
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رأى نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، ببيان، أن "إحالة ملف تفجير التليل على المجلس العدلي في جلسة مجلس الوزراء اليوم إنصاف لأهالي الشهداء والجرحى"، معتبرًا أن "المسار الجديد للتحقيق في الملف سيؤدي إلى كشف الحقيقة كاملة، وسيُسهم ذلك في بلوغ العدالة، بما يؤمن ذلك من توازن وعدالة في سير التحقيقات والمحاكمات بين الادعاء والدفاع".

وقال: "منذ اليوم الأول لجريمة تفجير التليل، أخذت نقابة المحامين في طرابلس على عاتقها الدفاع عن المظلومين في هذه القضية، إسهامًا لوصول أهالي الشهداء والجرحى إلى الحقيقة والعدالة، وهي ستستمر في الدفاع عن هذه القضية حتى النهاية".

وشكر "مجلس الوزراء رئيسًا وأعضاء وكل من ساهم في تحقيق هذا الهدف النبيل الرامي إلى تحقيق العدالة المنشودة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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