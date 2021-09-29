لبنان

طوق أمني في جبل البداوي...هذا ما يحصل

Lebanon 24
29-09-2021 | 13:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن وحدات من الجيش عملت على ضرب طوق أمني في منطقة جبل البداوي بالقرب من عصير أبو الفهد بعد العثور على قنبلة يدوية جانب الطريق، حيث عمل الخبير العسكري على تفكيكها.
 
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جبل البداوي

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