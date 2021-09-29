لبنان

المنظر مؤلم...شجرة تحطم سيارة في أكروم

Lebanon 24
29-09-2021 | 13:59
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سقطت شجرة على سيارة من نوع رابيد في أكروم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
ولم يسجل إصابات حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.
 
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