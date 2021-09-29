محمد سليمان: إحالة ملف انفجار التليل على المجلس العدلي خطوة أولى على درب العدالة

رحب عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد سليمان، بإحالة ملف انفجار التليل على المجلس العدلي، معتبرا أن "هذا القرار لا شك أنه سيترك ارتياحا لدى أهالي الضحايا والجرحى، كونه يشكل تحولا وتصحيحا لمسار التحقيق، وأنه سيؤمن شفافية أكبر في متابعة كل الأعمال والإجراءات المتصلة به".كما وأكد في تصريح له اليوم، أن "هذه الإحالة تشكل الخطوة الأولى على درب تحقيق العدالة التي لا يثلج قلوب أهالي الضحايا والجرحى سوى كشف كل المتورطين ومحاسبتهم".وكذلك شدد على "ضرورة إقرار إقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة المستقبل للتعويض على أهالي الضحايا والجرحى واعتبارهم بمثابة شهداء المؤسسة العسكرية"، مؤكدا "ألا شيء يساوي قطرة دم نزفت من شهيد أو جريح ولكن إقرار هذا القانون هو حق لأهالي الضحايا والجرحى لبلسمة جراحهم والتخفيف من مصابهم الذي لا يعوضه إلا إحقاق الحق وتحقيق العدالة ومحاكمة الفاعلين".