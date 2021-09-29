لبنان

محمد سليمان: إحالة ملف انفجار التليل على المجلس العدلي خطوة أولى على درب العدالة

Lebanon 24
29-09-2021 | 14:48
A-
A+
Doc-P-869411-637685490064006293.jpg
Doc-P-869411-637685490064006293.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رحب عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد سليمان، بإحالة ملف انفجار التليل على المجلس العدلي، معتبرا أن "هذا القرار لا شك أنه سيترك ارتياحا لدى أهالي الضحايا والجرحى، كونه يشكل تحولا وتصحيحا لمسار التحقيق، وأنه سيؤمن شفافية أكبر في متابعة كل الأعمال والإجراءات المتصلة به".

كما وأكد في تصريح له اليوم، أن "هذه الإحالة تشكل الخطوة الأولى على درب تحقيق العدالة التي لا يثلج قلوب أهالي الضحايا والجرحى سوى كشف كل المتورطين ومحاسبتهم".

وكذلك شدد على "ضرورة إقرار إقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة المستقبل للتعويض على أهالي الضحايا والجرحى واعتبارهم بمثابة شهداء المؤسسة العسكرية"، مؤكدا "ألا شيء يساوي قطرة دم نزفت من شهيد أو جريح ولكن إقرار هذا القانون هو حق لأهالي الضحايا والجرحى لبلسمة جراحهم والتخفيف من مصابهم الذي لا يعوضه إلا إحقاق الحق وتحقيق العدالة ومحاكمة الفاعلين".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:34 | 2021-09-29
17:18 | 2021-09-29
17:14 | 2021-09-29
17:13 | 2021-09-29
16:24 | 2021-09-29
16:17 | 2021-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website