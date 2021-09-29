لبنان

تدابير أمنية للجيش في سعدنايل

Lebanon 24
29-09-2021 | 15:11
A-
A+
Doc-P-869414-637685522813433718.jpg
Doc-P-869414-637685522813433718.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعمل الجيش على تفتيش السيارات والتدقيق بالهويات في سعدنايل، إضافة إلى انتشار الحواجز والتدابير الأمنية المشدّدة.
مواضيع ذات صلة
الجيش: منظّمات غير حكومية تفجّر ذخائر غير منفجرة في بلدات جنوبية
lebanon 24
30/09/2021 02:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في سعدنايل وسقوط جرحى (فيديو)
lebanon 24
30/09/2021 02:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: تفاجأنا بانهيار الجيش الأفغاني من دون إطلاق رصاصة
lebanon 24
30/09/2021 02:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش تداول مع السفير التركي في علاقات التعاون بين جيشَي البلدين
lebanon 24
30/09/2021 02:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

سعدنايل

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:34 | 2021-09-29
17:18 | 2021-09-29
17:14 | 2021-09-29
17:13 | 2021-09-29
16:24 | 2021-09-29
16:17 | 2021-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website