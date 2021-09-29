مقدّمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الأربعاء

*مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"
قطار حكومة "معا للانقاذ" انطلق واول قراراتها احالة انفجار التليل الى المجلس العدلي...
الشأن الاقتصادي كان محور البحث على طاولة مجلس الوزراء الذي ارتأى ابتلاع الحبة السامة وهي رفع الدعم عن اسعار المحروقات لوقف الهدر ونشاط السوق السوداء وتطرق الى موضوع القدرة الشرائية عند المواطن وإجراءات ستتخذ في المستقبل كما شكل اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي..
الحكومة بحثت آلية زيادة التغذية بالكهرباء وكلفت وزير المال استقراض مبلغ 100 مليون دولار لزوم مؤسسة كهرباء لبنان..
الى ذلك يشهد السراي الحكومي غدا محادثات لبنانية-اردنية يجريها رئيس الوزراء الاردني الذي وصل الليلة الى بيروت كما يزور الرئيسين عون وبري..
في هذا الوقت في صدارة الاهتمام وفي جديده تحرك اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت رفضا لمحاولات كف يد القاضي طارق بيطار لأجل تمييع القضية مطالبين بالحقيقة والعدالة للشهداء والجرحى تحت عناوين "فجرونا بـ 4 آب" و"ما تخلوهم يطيروا التحقيق.
تزامنا اعربت الخارجية الفرنسية عن أسفها لتعليق التحقيق بانفجار المرفأ وقالت: للبنانيين الحق بمعرفة الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت ويجب أن تعمل العدالة اللبنانية بشفافية كاملة".
وفي المواقف الدولية ايضا اعلنت الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على شخصيات على صلة بحزب الله.
البداية من الاجتماع الاول لمجلس الوزراء الذي سبقه اجتماع لمجلس الدفاع الاعلى.