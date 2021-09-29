الجيش: منظّمات غير حكومية تفجّر ذخائر غير منفجرة في بلدات جنوبية

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 30 / 9 / 2021 بين الساعة 6،00 والساعة 10,00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: طير حرفا، مروحين، الضهيرة، حولا، مركبا، عمرا ويارون ــ الجنوب".