زورق للعدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 29 / 9 / 2021 الساعة 7،40، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمدة 7 دقائق ولمسافة حوالى 204 أمتار.تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".