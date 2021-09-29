لبنان

سقوط 4 جرحى خلال إشكال في الضنية

Lebanon 24
29-09-2021 | 16:17
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حصل إشكال في بلدة طاران - الضنية حيث سقط ٤ جرحى نتيجة استعمال السكاكين والآلات الحادة.
 
وتم نقل المصابين إلى مستشفى سير الضنية الحكومي للمعالجة.
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