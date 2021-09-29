لقاء بين "أمل" و"القومي" في البقاع الغربي

زار وفد من "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، ضم منفذ عام البقاع الغربي نور غازي وأعضاء هيئة المنفذية، إلى جانب الأمين د. نضال منعم، مكتب "حركة أمل" -المنطقة الثامنة في بلدة سحمر، حيث كان في استقبال الوفد عضو قيادة إقليم الجنوب في الحركة محمد الخشن، والمسؤول التنظيمي للمنطقة هادي الحرشي وأعضاء لجنة المنطقة.جرى خلال اللقاء "عرض للأوضاع العامة وسبل تطوير علاقات التعاون والتنسيق بين الجانبين في مختلف المجالات، وبخاصة صحيا وتربويا واجتماعيا وسياسيا، وفي كل ما من شأنه التخفيف عن كاهل أبناء المنطقة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية الراهنة".