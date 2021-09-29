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لبنان
الابتعاد عن اللون الحزبي الفاقع
Lebanon 24
29-09-2021
|
17:13
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السمة البارزة في الترشيحات لعدد من المراكز القيادية أو وظائف الفئة الأولى، الابتعاد عن اللون الحزبي الفاقع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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