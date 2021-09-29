لبنان

الابتعاد عن اللون الحزبي الفاقع

Lebanon 24
29-09-2021 | 17:13
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السمة البارزة في الترشيحات لعدد من المراكز القيادية أو وظائف الفئة الأولى، الابتعاد عن اللون الحزبي الفاقع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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