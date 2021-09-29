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لبنان
تدقيق قوي للانتخابات
Lebanon 24
29-09-2021
|
17:14
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يخضع المرشحون للانتخابات النيابية على لوائح أفرقاء السلطة لتدقيق قوي، لمحاكاة المطالب الدولية في ما خصّ التغيير المطلوب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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