لبنان

تدقيق قوي للانتخابات

Lebanon 24
29-09-2021 | 17:14
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يخضع المرشحون للانتخابات النيابية على لوائح أفرقاء السلطة لتدقيق قوي، لمحاكاة المطالب الدولية في ما خصّ التغيير المطلوب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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