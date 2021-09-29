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لبنان
المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنّس نفى حدوث أيّ هزّة أرضية
Lebanon 24
29-09-2021
|
17:18
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نفى المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في بحنس في اتصال ل "الوكالة الوطنية للاعلام"، حدوث أي هزة أرضية بعدما تم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي أن أهالي مدينة صيدا وبعض المناطق الجنوبية شعروا منذ قليل بهزة أرضية خفيفة.
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