المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنّس نفى حدوث أيّ هزّة أرضية

نفى المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في بحنس في اتصال ل "الوكالة الوطنية للاعلام"، حدوث أي هزة أرضية بعدما تم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي أن أهالي مدينة صيدا وبعض المناطق الجنوبية شعروا منذ قليل بهزة أرضية خفيفة.