لبنان

المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنّس نفى حدوث أيّ هزّة أرضية

Lebanon 24
29-09-2021 | 17:18
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نفى المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في بحنس في اتصال ل "الوكالة الوطنية للاعلام"، حدوث أي هزة أرضية بعدما تم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي أن أهالي مدينة صيدا وبعض المناطق الجنوبية شعروا منذ قليل بهزة أرضية خفيفة.
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