لبنان

جلسة مُثمرة للحكومة أمس

Lebanon 24
29-09-2021 | 17:34
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فُهِم من مصادر وزارية عبر "اللواء" أن "مجلس الوزراء لم يتناول تفاصيل تتصل بالخطة الإنقاذية إنما جرى التأكيد على أهميتها".
ولفتت المصادر إلى أن "الجلسة وصفت بالمثمرة وجرى تعديل عدد اللجان الوزارية لتصبح أكثر من ١٢ لجنة وزارية بدلا من ١٦ لجنة في الحكومة السابقة يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء حول عدد من المواضيع وعلم أنه تمت اضافة لجنة لمواجهة الحاله المالية الطارئة وأخرى لدراسة واقع العاملين في القطاع العام ولجنة أخرى اقترحها الرئيس ميقاتي حول دراسة تأهيل مطار رياق".
المصدر: اللواء
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