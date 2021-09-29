لبنان

التحالفات الانتخابية بنمط جديد و"المجتمع المدني" يدرس خياراته

Lebanon 24
29-09-2021 | 22:19
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كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": هناك ضرورة لإجراء الانتخابات في موعدها؛ لأنها تشكّل جواز المرور لتفعيل مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدات التي تتيح للبنان الدخول في مرحلة التعافي المالي، وبالتالي فإن مجرد ترحيلها سيُقحم الحكومة في صدام مع المجتمع الدولي الذي يؤكد على التلازم بين إنجاز الانتخابات وبين ضخ المساعدات للبلد، وهذا ما يدركه الرئيس ميقاتي جيداً، وهو يأخذ منذ الآن على عاتقه عدم الانجرار إلى معارك جانبية؛ لأن ما يهمه الإفادة من الضمانات الدولية بدءاً من البوابة الفرنسية.
لكن ميقاتي الذي يتحرك بكل الاتجاهات لخلق المناخات المواتية للسير في خريطة الطريق التي رسمها لفتح كوة في حائط الأزمة اللبنانية للمضي في عملية إنقاذ البلد، ليس في وارد استيراد مشكلة جديدة تتسبب بها التعيينات الإدارية التي يمكن أن تدمر البرنامج الاقتصادي للحكومة في حال أنها أُخضعت للمحاصصة وصولا لتحويلها إلى رشاوى انتخابية، وهذا ما يتحسب له منذ الآن ولن يرضخ للتهويل أو الابتزاز.
لذلك؛ فإن خريطة تحالفات القوى السياسية لن تظهر للعلن في وقت قريب ولن تكون كما كانت عليه في السابق؛ لأنها بنسختها القديمة لم تعد قابلة للحياة، في حين المجموعات المنضوية تحت سقف المجتمع المدني تواجه صعوبة في توحيد موقفها، ولن تتوصل بسهولة إلى تفاهم لخوض الانتخابات على لوائح موحدة لأن بعض أطرافها لم يقطع صلته بقوى تقليدية، أكانت في المعارضة أو استقالت من المجلس النيابي، ويبقى التأكيد أن الانتخابات ستحصل في موعدها، وأن تحديد آذار لإنجازها ما هو إلا رسالة للمجتمع الدولي يراد منها فتح صفحة جديدة للتعاون؛ لأن تعثرها سيؤدي إلى فرض حجر سياسي على البلد أين منه العقوبات.
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