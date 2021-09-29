24
o
بيروت
26
o
طرابلس
21
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
التحالفات الانتخابية بنمط جديد و"المجتمع المدني" يدرس خياراته
Lebanon 24
29-09-2021
|
22:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": هناك ضرورة لإجراء الانتخابات في موعدها؛ لأنها تشكّل جواز المرور لتفعيل مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدات التي تتيح للبنان الدخول في مرحلة التعافي المالي، وبالتالي فإن مجرد ترحيلها سيُقحم الحكومة في صدام مع المجتمع الدولي الذي يؤكد على التلازم بين إنجاز الانتخابات وبين ضخ المساعدات للبلد، وهذا ما يدركه الرئيس ميقاتي جيداً، وهو يأخذ منذ الآن على عاتقه عدم الانجرار إلى معارك جانبية؛ لأن ما يهمه الإفادة من الضمانات الدولية بدءاً من البوابة الفرنسية.
لكن ميقاتي الذي يتحرك بكل الاتجاهات لخلق المناخات المواتية للسير في خريطة الطريق التي رسمها لفتح كوة في حائط الأزمة اللبنانية للمضي في عملية إنقاذ البلد، ليس في وارد استيراد مشكلة جديدة تتسبب بها التعيينات الإدارية التي يمكن أن تدمر البرنامج الاقتصادي للحكومة في حال أنها أُخضعت للمحاصصة وصولا لتحويلها إلى رشاوى انتخابية، وهذا ما يتحسب له منذ الآن ولن يرضخ للتهويل أو الابتزاز.
لذلك؛ فإن خريطة تحالفات القوى السياسية لن تظهر للعلن في وقت قريب ولن تكون كما كانت عليه في السابق؛ لأنها بنسختها القديمة لم تعد قابلة للحياة، في حين المجموعات المنضوية تحت سقف المجتمع المدني تواجه صعوبة في توحيد موقفها، ولن تتوصل بسهولة إلى تفاهم لخوض الانتخابات على لوائح موحدة لأن بعض أطرافها لم يقطع صلته بقوى تقليدية، أكانت في المعارضة أو استقالت من المجلس النيابي، ويبقى التأكيد أن الانتخابات ستحصل في موعدها، وأن تحديد آذار لإنجازها ما هو إلا رسالة للمجتمع الدولي يراد منها فتح صفحة جديدة للتعاون؛ لأن تعثرها سيؤدي إلى فرض حجر سياسي على البلد أين منه العقوبات.
تابع
الأكثر قراءة
أيام ايجابية لمواليد 5 أبراج.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
أيام ايجابية لمواليد 5 أبراج.. هل أنت من بينهم؟
04:00 | 2021-09-29
29/09/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو السوق الموازية :هبوط وارتفاع وهذا ما ينتظر اللبنانيين في تشرين الأول
Lebanon 24
سيناريو السوق الموازية :هبوط وارتفاع وهذا ما ينتظر اللبنانيين في تشرين الأول
02:30 | 2021-09-29
29/09/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم بلغ مساءً؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم بلغ مساءً؟
13:50 | 2021-09-29
29/09/2021 01:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة عاصي الحلاني تخطف الأنظار بجمالها.. وهكذا كانت عندما توجت ملكة قبل 32 عاماً (صور)
Lebanon 24
زوجة عاصي الحلاني تخطف الأنظار بجمالها.. وهكذا كانت عندما توجت ملكة قبل 32 عاماً (صور)
08:00 | 2021-09-29
29/09/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 17 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 17 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:25 | 2021-09-29
29/09/2021 02:25:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
00:11 | 2021-09-30
في المكلس.. هجوم بالسواطير على ملهى ليلي وحالة هلع بين الساهرين (فيديو)
00:06 | 2021-09-30
واشنطن تدعو للاسراع باستكمال تحقيق شامل وشفاف بانفجار مرفأ بيروت
23:12 | 2021-09-29
معاناة أساتذة "اللبنانية".. إذلال ممنهج للتهجير
22:56 | 2021-09-29
ضربة جديدة للجامعة اللبنانية.. هذا ما جرى في موضوع تعيين رئيسها
22:43 | 2021-09-29
رواتب ضئيلة
22:41 | 2021-09-29
عناوين في غاية الأهمية
فيديو
في المكلس.. هجوم بالسواطير على ملهى ليلي وحالة هلع بين الساهرين (فيديو)
Lebanon 24
في المكلس.. هجوم بالسواطير على ملهى ليلي وحالة هلع بين الساهرين (فيديو)
00:11 | 2021-09-30
30/09/2021 07:52:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فقدت والديها.. دنيا سمير غانم تبكي بحرقة في اول ظهور لها (صور وفيديو)
Lebanon 24
بعدما فقدت والديها.. دنيا سمير غانم تبكي بحرقة في اول ظهور لها (صور وفيديو)
05:00 | 2021-09-28
30/09/2021 07:52:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع راغب علامة.. روجينا تعلق لأول مرة وهذا موقف زوجها (فيديو)
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع راغب علامة.. روجينا تعلق لأول مرة وهذا موقف زوجها (فيديو)
06:20 | 2021-09-27
30/09/2021 07:52:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact