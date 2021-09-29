لبنان

جنبلاط يشكو من هجمة مركزة شرسة

Lebanon 24
29-09-2021 | 22:25
A-
A+
Doc-P-869473-637685764657033687.jpg
Doc-P-869473-637685764657033687.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": يشعر وليد جنبلاط بأنّه يتعرّض لهجمة مركزة شرسة، عبّر عنها عبر توصيف "التهديد والوعيد"، ولم يتردّد في اتهام "محور الممانعة" بالوقوف وراء هذه الحملة التي تشنّ عليه بعناوين مختلفة وعبر وسائل متنوعة، ما دفع به إلى وضع الإصبع على الجرح، وكأنّه يقول لمن يتهمهم بـ"التحريض" عليه، إنّ الرسالة وصلت، وفُهم فحواها!

في الفترة الأخيرة، وتحديداً منذ قرر جنبلاط الترويج لحكومة تفاهمية تعيد بعض الاستقرار السياسي إلى المشهد الداخلي، يحاول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي التخفف قدر المستطاع من العناوين الخلافية. حاول النأي بنفسه وبناسه عن خطوط الاشتباك مع مختلف الأطراف السياسية، فكان أكثر من تخلى عن المطالب الوزارية، كما يقول المطلعون على موقفه، من باب تسهيل ولادة الحكومة وإفساح المجال أمام المبادرة الفرنسية كي تبصر النور وتتحول من ورقة إلى أفعال تنفيذية. مدّ يد التعاون مع رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري كي يتمكن الأخير من العودة إلى السراي الحكومي، ولو أنّ بعض الالتباسات سادت العلاقة الثنائية في بعض المحطات.

تمكن جنبلاط في المرحلة الأخيرة من إمساك العصا من وسطها لإدراكه ربما أنّها مرحلة التحولات الكبرى في المنطقة، ولا بدّ بالتالي من تهدئة اللعب على كل الجبهات، ولاقتناعه أنّ الرمال اللبنانية قد تبتلع كل من يحاول التصدي لها عنوة فقرر مواجهة العواصف على طريقة "إحناء الرأس"...

هذه الوضعية "المريحة" نسبياً، تشكل وفق المطلعين على موقف جنبلاط، عامل قلق إزاءه بالنسبة لخصومه، خصوصاً وأن سلوكه لا يظهر بأنه مغلوب على أمره، لا بل يتصرف بكثير من الاستقلالية والهامش الواسع. وقد تكون هذه الرسائل تهدف إلى تضييق هذا الهامش عشية الدخول في مدار الانتخابات النيابية وسط غموض يلفّ سلوك الحزب التقدمي التحالفي في هذا الاستحقاق، ما يدفع بخصومه إلى البحث عن إجابات عن بعض الأسئلة، ولكن من دون جدوى
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2021-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2021-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:11 | 2021-09-30
00:06 | 2021-09-30
23:12 | 2021-09-29
22:56 | 2021-09-29
22:43 | 2021-09-29
22:41 | 2021-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website