24
o
بيروت
26
o
طرابلس
21
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
جنبلاط يشكو من هجمة مركزة شرسة
Lebanon 24
29-09-2021
|
22:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": يشعر وليد جنبلاط بأنّه يتعرّض لهجمة مركزة شرسة، عبّر عنها عبر توصيف "التهديد والوعيد"، ولم يتردّد في اتهام "محور الممانعة" بالوقوف وراء هذه الحملة التي تشنّ عليه بعناوين مختلفة وعبر وسائل متنوعة، ما دفع به إلى وضع الإصبع على الجرح، وكأنّه يقول لمن يتهمهم بـ"التحريض" عليه، إنّ الرسالة وصلت، وفُهم فحواها!
في الفترة الأخيرة، وتحديداً منذ قرر جنبلاط الترويج لحكومة تفاهمية تعيد بعض الاستقرار السياسي إلى المشهد الداخلي، يحاول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي التخفف قدر المستطاع من العناوين الخلافية. حاول النأي بنفسه وبناسه عن خطوط الاشتباك مع مختلف الأطراف السياسية، فكان أكثر من تخلى عن المطالب الوزارية، كما يقول المطلعون على موقفه، من باب تسهيل ولادة الحكومة وإفساح المجال أمام المبادرة الفرنسية كي تبصر النور وتتحول من ورقة إلى أفعال تنفيذية. مدّ يد التعاون مع رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري كي يتمكن الأخير من العودة إلى السراي الحكومي، ولو أنّ بعض الالتباسات سادت العلاقة الثنائية في بعض المحطات.
تمكن جنبلاط في المرحلة الأخيرة من إمساك العصا من وسطها لإدراكه ربما أنّها مرحلة التحولات الكبرى في المنطقة، ولا بدّ بالتالي من تهدئة اللعب على كل الجبهات، ولاقتناعه أنّ الرمال اللبنانية قد تبتلع كل من يحاول التصدي لها عنوة فقرر مواجهة العواصف على طريقة "إحناء الرأس"...
هذه الوضعية "المريحة" نسبياً، تشكل وفق المطلعين على موقف جنبلاط، عامل قلق إزاءه بالنسبة لخصومه، خصوصاً وأن سلوكه لا يظهر بأنه مغلوب على أمره، لا بل يتصرف بكثير من الاستقلالية والهامش الواسع. وقد تكون هذه الرسائل تهدف إلى تضييق هذا الهامش عشية الدخول في مدار الانتخابات النيابية وسط غموض يلفّ سلوك الحزب التقدمي التحالفي في هذا الاستحقاق، ما يدفع بخصومه إلى البحث عن إجابات عن بعض الأسئلة، ولكن من دون جدوى
تابع
الأكثر قراءة
أيام ايجابية لمواليد 5 أبراج.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
أيام ايجابية لمواليد 5 أبراج.. هل أنت من بينهم؟
04:00 | 2021-09-29
29/09/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو السوق الموازية :هبوط وارتفاع وهذا ما ينتظر اللبنانيين في تشرين الأول
Lebanon 24
سيناريو السوق الموازية :هبوط وارتفاع وهذا ما ينتظر اللبنانيين في تشرين الأول
02:30 | 2021-09-29
29/09/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم بلغ مساءً؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم بلغ مساءً؟
13:50 | 2021-09-29
29/09/2021 01:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة عاصي الحلاني تخطف الأنظار بجمالها.. وهكذا كانت عندما توجت ملكة قبل 32 عاماً (صور)
Lebanon 24
زوجة عاصي الحلاني تخطف الأنظار بجمالها.. وهكذا كانت عندما توجت ملكة قبل 32 عاماً (صور)
08:00 | 2021-09-29
29/09/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 17 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 17 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:25 | 2021-09-29
29/09/2021 02:25:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
00:11 | 2021-09-30
في المكلس.. هجوم بالسواطير على ملهى ليلي وحالة هلع بين الساهرين (فيديو)
00:06 | 2021-09-30
واشنطن تدعو للاسراع باستكمال تحقيق شامل وشفاف بانفجار مرفأ بيروت
23:12 | 2021-09-29
معاناة أساتذة "اللبنانية".. إذلال ممنهج للتهجير
22:56 | 2021-09-29
ضربة جديدة للجامعة اللبنانية.. هذا ما جرى في موضوع تعيين رئيسها
22:43 | 2021-09-29
رواتب ضئيلة
22:41 | 2021-09-29
عناوين في غاية الأهمية
فيديو
في المكلس.. هجوم بالسواطير على ملهى ليلي وحالة هلع بين الساهرين (فيديو)
Lebanon 24
في المكلس.. هجوم بالسواطير على ملهى ليلي وحالة هلع بين الساهرين (فيديو)
00:11 | 2021-09-30
30/09/2021 07:52:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فقدت والديها.. دنيا سمير غانم تبكي بحرقة في اول ظهور لها (صور وفيديو)
Lebanon 24
بعدما فقدت والديها.. دنيا سمير غانم تبكي بحرقة في اول ظهور لها (صور وفيديو)
05:00 | 2021-09-28
30/09/2021 07:52:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع راغب علامة.. روجينا تعلق لأول مرة وهذا موقف زوجها (فيديو)
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع راغب علامة.. روجينا تعلق لأول مرة وهذا موقف زوجها (فيديو)
06:20 | 2021-09-27
30/09/2021 07:52:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact