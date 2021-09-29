لبنان

لبنان ليس أولوية

Lebanon 24
29-09-2021 | 22:39
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يَنقل أحد السياسيين العائدين من الخارج، بأن ما يحكى عن دعم وضمانات لا تعدو كونها مادة مخدّرة لتمرير المرحلة، وقيل له بأن لبنان ليس أولوية في هذه المرحلة.
(النهار)
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