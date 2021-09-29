(النهار)

يَنقل أحد السياسيين العائدين من الخارج، بأن ما يحكى عن دعم وضمانات لا تعدو كونها مادة مخدّرة لتمرير المرحلة، وقيل له بأن لبنان ليس أولوية في هذه المرحلة.