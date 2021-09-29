(النهار)

بدأ رئيس حزب سياسي قديم يُعدّ كلمة شاملة تتناول كل المستجدات والتطورات السابقة والراهنة ليتلوها في مؤتمر جامع، وستكون خريطة طريق للمرحلة المقبلة لماتتضمّنه من عناوين في غاية الأهمية.