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لبنان
رواتب ضئيلة
Lebanon 24
29-09-2021
|
22:43
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يتردد أن الرواتب المعروضة على لبنانيين في الخارج تضاءلت في الفترة الاخيرة بعدما باتت الشركات تحسب قيمة الرواتب قياسا على سعر صرف الدولار في لبنان.
(النهار)
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