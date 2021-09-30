لبنان

واشنطن تدعو للاسراع باستكمال تحقيق شامل وشفاف بانفجار مرفأ بيروت

Lebanon 24
30-09-2021 | 00:06
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دعا متحدث باسم الخارجية الأميركية السلطات اللبنانية للإسراع باستكمال تحقيق شامل وشفاف بانفجار مرفأ بيروت.

وقال المتحدث في رد على سؤال وجهته "الحرة" حول تعليق عمل قاضي التحقيق، طارق بيطار، بعد تهديده من قبل "حزب الله" كما أوضحت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن الدولي والمجموعة الدولية لدعم لبنان فإننا نحث السلطات اللبنانية على الإسراع في استكمال تحقيق شامل وشفاف في أسباب انفجار 4 اب 2020 في ميناء بيروت. 
 
المصدر:الحرة 
المصدر: الحرة
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