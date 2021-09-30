مستشار "لازق" يتعاطى بفوقية ومن دون حدود

مع كل حكومةٍ ووزيرٍ جديد ، يعود هذا المستشار "الثقيل" أينما حلَّ كما يصِفونه في الوزارة ليتصرف بالفوقية نفسها التي كان يتصرف بها منذ تولي تياره الحقيبة التي تعتبر من أرقى وأهم الوزارات .

وفي هذا الإطار عبَّر مرجعٌ معني عن إنزعاجٍ كبير من الوزير من تخطي هذا المستشار حدوده من طريقة تعاطيه مع الموظفين وإصراره على تمرير الملفات الخاصة به وبتياره السياسي حتى وصل به الأمر بالتواصل المباشر مع المعنيين خلافا للاصول المهنية التي درسها في الجامعة من ضمن اختصاصه.

هذا الامر دفع بأحد الموظفين الى تقديم شكوى بحقه الى مرجعية كبيرة .