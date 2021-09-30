لبنان

حادث سير في عكار.. هذا ما جرى

Lebanon 24
30-09-2021 | 00:56
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وقع حادث سير على طريق الشيخ محمد عكار، حيث أدى الحادث الى انقلاب بيك اب على جانب الطريق. واقتصرت الاضرار على الماديات.
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