عبدالله: سننفض عن راياتنا غبار السلطة

غرد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله، عبر حسابه على تويتر كاتباً: لكل من يعتبر أن اللحظة مناسبة للأنقضاض على الحزب التقدمي الأشتراكي وتاريخه ورموزه ودوره ،نقول له بالفم الملآن ،لن تنطفئ شعلة حملها كمال جنبلاط،واستشهد من أجلها الآلاف ...وسننفض عن راياتنا غبار السلطة،وستبقى حناجرنا تصدح بالعدالة الاجتماعية،والعلمانية،والحرية ،والتقدم !