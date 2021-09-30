عبدالله: سننفض عن راياتنا غبار السلطة

لكل من يعتبر أن اللحظة مناسبة للأنقضاض على الحزب التقدمي الأشتراكي وتاريخه ورموزه ودوره ،
نقول له بالفم الملآن ،
لن تنطفئ شعلة حملها كمال جنبلاط،
واستشهد من أجلها الآلاف ...
وسننفض عن راياتنا غبار السلطة،
وستبقى حناجرنا تصدح بالعدالة الاجتماعية،والعلمانية،والحرية ،والتقدم !
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) September 30, 2021
لكل من يعتبر أن اللحظة مناسبة للأنقضاض على الحزب التقدمي الأشتراكي وتاريخه ورموزه ودوره ،
نقول له بالفم الملآن ،
لن تنطفئ شعلة حملها كمال جنبلاط،
واستشهد من أجلها الآلاف ...