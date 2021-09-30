"رَوكَب" مفتاح الكاليبرا فوَقع في قبضة دورية أمنية

كتب المحرر القضائي: في حزيران الماضي، أوقف المتّهم محمد.م من قبل دورية أمنية خلال قيامه بدفع دراجة نارية من نوع SYM وضُبط بحوزته مفاتيح كاليبرا وسكين ونصف غرام من مادة الهيرويين، وخلال التحقيق اعترف بأنه يقوم بسرقة الدراجات النارية وتسليمها الى المتّهم عباس.م لقاء كمية من مادة الهيرويين لتعاطيه الشخصي، وأنه سرق في السابق دراجتين ناريتين، الأولى من محيط مستشفى المقاصد والثانية من محلة قصقص، وسلّمهما الى المتّهم عباس الذي كان قد سلّمه سابقاً مفاتيح الكاليبرا، كما أفاد أنه بتاريخ توقيفه قَصدَ محلة الأشرفية قرب مجمّع ABC، فشاهد دراجة نارية مركونة في المكان لم يتمكن من إدارة محركها بسبب "روكبة" مفتاح الكاليبرا فقام بجرّها، فأُلقي القبض عليه من قبل دورية أمنية.كما تبيّن أنه صار ضبط الدراجة النارية وإعادتها الى مالكها المدّعي محمد.ع الذي أسقط حقوقه الشخصية خلال التحقيق الإستنطاقي.هيئة محكمة الجنايات في بيروت، وبعد سماع مطالعة النيابة العامة الإستئنافية، حكمت بالإتفاق بتجريم المتّهم عباس.م بجناية المادة ٦٣٨ عقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة به مدة ثلاث سنوات وبتجريده من حقوقه المدنية واعتباره فاراً من وجه العدالة، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه.كما جرّمت الهيئة المتّهم حسين.م بجناية المادة ٦٣٨ عقوبات وبإدانته بجنحة المادة ٧٢ أسلحة وذخائر، وبعد إدغام العقوبتين بحيث تُنفذ بحقه العقوبة الجنائية كونها الأشد، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة به مدة ثلاث سنوات وبتخفيفها الى سنة ونصف السنة على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي.