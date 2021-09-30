لبنان

حريق في مرج بسري.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-09-2021 | 01:41
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 شب حريق، في أحراج منطقة بسري، فجر اليوم، وتدخل عناصر من الدفاع المدني في إقليم الخروب ومركز روم، ويحاولون اخماد النيران والسيطرة عليها، وسط مخاوف من أن تتوسع رقعتها.
 
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مرج بسري

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