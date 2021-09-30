حريق في مرج بسري.. اليكم التفاصيل

شب حريق، في أحراج منطقة بسري، فجر اليوم، وتدخل عناصر من الدفاع المدني في إقليم الخروب ومركز روم، ويحاولون اخماد النيران والسيطرة عليها، وسط مخاوف من أن تتوسع رقعتها.