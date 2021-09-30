28
o
بيروت
34
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
حراكٌ بارز.. هل سينجح ماكرون في منح لبنان "الرضى" السعودي؟
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
|
Lebanon 24
30-09-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتجه الأنظار حالياً إلى التحرك الذي يقودُه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إذ أعلنت الرئاسة الفرنسية قبل يومين أنّ الأول سيُجري اتصالاً بالأخير للتباحث بقضايا عديدة من بينها الملف اللبناني.
وواقعياً، فإنّ المسعى الفرنسي الذي يقودهُ ماكرون يُعطي دلالة قوية وأكيدة مفادها أن فرنسا باتت عرّاب الحل في لبنان بناءً لتفويض أميركي كامل. ووسط كل ذلك، فإنّ فرنسا ما زالت تستشعر أهمية الدور السعودي بالنسبة للبنان، ولذلك أخذت على عاتقها بحث هذا الملف مع المملكة التي لم تبدِ حتى الآن أي موقف من الحكومة الجديدة.
وهنا، فإن الرسائل اللبنانية باتجاه الاليزيه كانت واضحة للتحرك على خط الرياض من أجل "الحلحلة" خصوصاً أن الأوضاع الدولية في المنطقة تأخذ منحى إيجابياً. ومن دون أدنى شك، فإن ما يقومُ به ماكرون اليوم، يتمّ ضمّه إلى المساعي التي أنقذت لبنان فعلاً، وفي حال تمكّن الرئيس الفرنسي من جذب السعودية إلى لبنان مجُدداً، فإنه سيكون قد كسر العزلة التي عاشها الأخير تماماً، واستطاع إعادته إلى قلب العالم العربي، وهذا ما يصبُو إليه الرئيس نجيب ميقاتي من خلال حكومته.
وفي السياق، ترى مصادر سياسية متابعة أنّ "ماكرون يعي أهمية رضى السعودية بشأن الملف اللبناني، باعتبار أن ذلك يفتح باب المساعدات العربية للبنان لوقف الانهيار"، مشيرة إلى أنّ "الجهود الفرنسية في لبنان ترتبطُ بأبعادٍ إقليمية أساسها منع انحياز بيروت إلى طهران، ولجم أي انحدار كبير في الوضع قد يشرّع أبواب لبنان أمام نفوذ تركي مُحتمل، وأيضاً جعل لبنان منصة جديدة لفرنسا من أجل الوصول إلى تسوية النفط بإشراف أميركي أساسي".
هل سينجح ماكرون مع السعودية؟
وفي ظل هذا المشهد المُرتقب، فإن المسعى الذي يخوضه ماكرون مع بن سلمان لن يكونَ صعباً كما أنّه لن يكون سهلاً أيضاً، لأن السعودية تريدُ ضمانات من لبنان أولاً أساسها عدم استخدامه كمنصة ضد الدول العربية. وحتماً فإن التحدي أما لبنان يكمُن في تبني هذه الضمانات سياسياً وأمنياً، لكن الأكيد أيضاً هو أن المملكة لن تتخلى عن لبنان، وهناك تعويلٌ فرنسي على حكومة ميقاتي لإعادة خطوط الاتصال المباشرة بين بيروت والرياض.
وحتماً، فإن ما يتفق عليه ماكرون وبن سلمان اليوم هو سلسلة من الأمور لمنع انهياره كي لا يكون ساحة للنفوذ الإيراني أو التركي، تنفيذ الاصلاحات التي تضمن صرف الأموال والمساعدات في مكانها، تأسيس الأرضية ليكون لبنان منصّة نفطية مستقبلية. وبشكل مؤكد، فإن هذه المفاتيح ستكون أساسية في الحوار الفرنسي - السعودي، وعلى ضوئها سيكون التحضير للمراحل المقبلة.
وإلى جانب ذلك، فإنّ البعض يرى أن "حنكة" ماكرون ودور فرنسا وعلاقته الوطيدة ببن سلمان قد يساهمان في تنفيس الأجواء قليلاً، خصوصاً أن هناك تجربة عميقة سابقة ترتبطُ بلبنان في العام 2017، تاريخ الأزمة التي مرّ بها الرئيس سعد الحريري في السعودية. وفي ذلك الحين، استطاع الرئيس الفرنسي أن يُجنب لبنان حرباً طاحنة في حين أن التجاوب السعودي معه كان بارزاً.
ومع كل هذه المشهدية، فإن هناك من يعتبر أن مشكلة السعودية ليست مع لبنان ككل بل مع أطرافٍ فيه، في حين أنها تعي تماماً أن هناك تركيبة لا يمكن تجاوزها. وعليه، فإنّ المتوقع أن يقود ماكرون جهوده مع السعودية باتجاه العمل على تحييد الملفات العالقة جانباً، والعمل على كسر "الزعل" بين الرياض وبيروت، وانخراط السعودية في عملية وقف انهيار لبنان بشكل مباشر عبر مواقف إيجابية وداعمة. كذلك، فإن ماكرون لن يهمش مطالب السعودية، وسيعمل على نقلها إلى بيروت، لكن التركيز الأساس سيكون على وقف الانحدار في لبنان باعتبار أن ذلك يخدم العالم العربي بشكل كبير. وبناءً عليه، سيأخذ أجوبة واضحة من بن سلمان بشأن الوضع اللبناني وقد تكون هناك اتصالاتٌ سريعة عبر الخطوط الدبلوماسية لنقل الجواب إلى المسؤولين في لبنان، خصوصاً بعد حديث مؤخراً عن عدم وجود موفدين فرنسيين إلى لبنان في الوقت الراهن.
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
خبر سار عن تعرفة الكهرباء وساعات التغذية...هذا ما أعلنه وزير الطاقة
Lebanon 24
خبر سار عن تعرفة الكهرباء وساعات التغذية...هذا ما أعلنه وزير الطاقة
12:35 | 2021-09-29
29/09/2021 12:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تصحيح الأجور "هدية مفخخة".. والدولار إلى هذا السعر في الـ 2022!
Lebanon 24
تصحيح الأجور "هدية مفخخة".. والدولار إلى هذا السعر في الـ 2022!
02:30 | 2021-09-30
30/09/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع بشكل ملحوظ.. هذه تسعيرة السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع بشكل ملحوظ.. هذه تسعيرة السوق الموازية
01:52 | 2021-09-30
30/09/2021 01:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تتمتع بجاذبية عالية.. اليكم أكثر الأبراج غموضاً في العلاقات
Lebanon 24
تتمتع بجاذبية عالية.. اليكم أكثر الأبراج غموضاً في العلاقات
09:10 | 2021-09-29
29/09/2021 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف جديد في التداول
Lebanon 24
سعر صرف جديد في التداول
22:28 | 2021-09-29
29/09/2021 10:28:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
@MhdJannoun
صحافي ومحرّر
أيضاً في لبنان
07:40 | 2021-09-30
كيف صدر قرار تشكيل لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي؟
06:40 | 2021-09-30
ميقاتي وقع قرار تحديد آلية ومعايير تطبيق قانون البطاقة التمويلية
08:48 | 2021-09-30
قرداحي استقبل السفير المصري وبحثا في العلاقات بين البلدين
08:26 | 2021-09-30
كلاس استقبل لجنة مكافحة المنشطات وبحث في عودة الجماهير إلى الملاعب
08:23 | 2021-09-30
المحامون المتدرجون الناجحون يحلفون اليمين
08:10 | 2021-09-30
وزير العدل استقبل السفير الاسباني وبحثا في أطر التعاون
فيديو
دريد لحام يثير الجدل عبر مواقع التواصل: أخاف من المخابرات أكثر من الله! (فيديو)
Lebanon 24
دريد لحام يثير الجدل عبر مواقع التواصل: أخاف من المخابرات أكثر من الله! (فيديو)
06:22 | 2021-09-30
30/09/2021 15:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في المكلس.. هجوم بالسواطير على ملهى ليلي وحالة هلع بين الساهرين (فيديو)
Lebanon 24
في المكلس.. هجوم بالسواطير على ملهى ليلي وحالة هلع بين الساهرين (فيديو)
00:11 | 2021-09-30
30/09/2021 15:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فقدت والديها.. دنيا سمير غانم تبكي بحرقة في اول ظهور لها (صور وفيديو)
Lebanon 24
بعدما فقدت والديها.. دنيا سمير غانم تبكي بحرقة في اول ظهور لها (صور وفيديو)
05:00 | 2021-09-28
30/09/2021 15:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact